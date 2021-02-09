09 февраля 2021 01:54

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политический пасьянс, который сегодня складывается на международной арене и внутри Украины, свидетельствует о том, что развязка ситуации назревает. "Можно фантазировать, – заметил в эфире "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" зампред комитета ГосДумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, – в какой форме она проявится в ближайшее время, но ясно, что нации, как и женщине, не прощается минута слабости. Партии минута слабости тоже не прощается". Поэтому именно сейчас оппозиционная платформа "За жизнь" должна продемонстрировать либо способность бороться, показать свою реальную силу, либо признать свою оппозиционность в узких рамках "от сих до сих". Проявление слабости, позволит избирателю с Юго-Востока Украины сказать: отойдите в сторону, дайте выйти вперед другим. Выйти людям, которые в состоянии противостоять не только отключению от телевещания, но и отключению от русского языка.
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Такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт назвала три сценария отношений РФ-ЕС. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
09:42

Эксперт назвала три сценария отношений РФ-ЕС. Вечер с Владимиром Соловьевым