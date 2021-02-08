08 февраля 2021 11:00

Эфир от 08.02.2021 (11:00). Вести

Аномальные морозы накрыли центральную Россию. В Воронеже более 50 тысяч человек замерзают в своих квартирах – не выдержали теплосети. А на Алтае трагедия – с крыши зернохранилища сошел снег, погибли четыре человека. После трех месяцев удаленки – очные занятия. Российские студенты возвращаются в аудитории. Мир меняет наука. Кто стал лауреатом премии президента среди молодых ученых и как российские университеты чествуют науку и инновации? ЮАР приостанавливает использование вакцины компании "Астра-Зенека". В США не появится к лету коллективный иммунитет. В Китае впервые за два месяца не выявлено новых случаев заражения COVID-19. В Индии продолжается наводнение – погибли как минимум 15 человек, еще около 150 числятся пропавшими без вести.
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Тысячи научно-популярных книг стали доступны в виртуальной библиотеке. Вести
08 февраля 2021
12:26

Тысячи научно-популярных книг стали доступны в виртуальной библиотеке. Вести

Более 700 человек расчищают Омск после снежного шторма. Вести
08 февраля 2021
12:13

Более 700 человек расчищают Омск после снежного шторма. Вести

Иркутский атлет попытался попасть в книгу рекордов Гиннесса, простояв минуту на одной руке. Вести
08 февраля 2021
12:02

Иркутский атлет попытался попасть в книгу рекордов Гиннесса, простояв минуту на одной руке. Вести

Заболеваемость коронавирусом достигла минимума с октября-2020. Вести
08 февраля 2021
11:48

Заболеваемость коронавирусом достигла минимума с октября-2020. Вести

В горах Шерегеша погиб турист из Московской области. Вести
08 февраля 2021
10:05

В горах Шерегеша погиб турист из Московской области. Вести

Эфир от 08.02.2021 (09:00). Вести
08 февраля 2021
09:00

Эфир от 08.02.2021 (09:00). Вести

Эфир от 06.02.2021 (11:00). Вести
06 февраля 2021
11:00

Эфир от 06.02.2021 (11:00). Вести

Эфир от 06.02.2021 (08:00). Вести
06 февраля 2021
08:13

Эфир от 06.02.2021 (08:00). Вести

Панда Диндин показала мастер-класс катания с горки. Вести
05 февраля 2021
21:31

Панда Диндин показала мастер-класс катания с горки. Вести

Архангельский ЦБК построит один из самых инновационных в России центров саженцев. Вести
05 февраля 2021
21:14

Архангельский ЦБК построит один из самых инновационных в России центров саженцев. Вести