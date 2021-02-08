Эфир от 08.02.2021 (11:00). Вести

Аномальные морозы накрыли центральную Россию. В Воронеже более 50 тысяч человек замерзают в своих квартирах – не выдержали теплосети. А на Алтае трагедия – с крыши зернохранилища сошел снег, погибли четыре человека. После трех месяцев удаленки – очные занятия. Российские студенты возвращаются в аудитории. Мир меняет наука. Кто стал лауреатом премии президента среди молодых ученых и как российские университеты чествуют науку и инновации? ЮАР приостанавливает использование вакцины компании "Астра-Зенека". В США не появится к лету коллективный иммунитет. В Китае впервые за два месяца не выявлено новых случаев заражения COVID-19. В Индии продолжается наводнение – погибли как минимум 15 человек, еще около 150 числятся пропавшими без вести.