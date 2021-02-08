Жозеп Боррель надеется, что Евросоюз сертифицирует "Спутник V". 60 минут

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил с успехом российских ученых по результатам третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V". "Это полезно для всего человечества и означает, что у нас больше инструментов в борьбе с пандемией. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам может сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах ЕС", – отметил Боррель после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".