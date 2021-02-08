08 февраля 2021 12:43

Жозеп Боррель надеется, что Евросоюз сертифицирует "Спутник V". 60 минут

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил с успехом российских ученых по результатам третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V". "Это полезно для всего человечества и означает, что у нас больше инструментов в борьбе с пандемией. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам может сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах ЕС", – отметил Боррель после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
общество политика передача медицина здоровье программа здравоохранение Евгений Попов вакцина ЕС/Евросоюз Ольга Скабеева шоу коронавирус ток-шоу популярное Спутник V
Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом в РФ со времен СССР. 60 минут
08 февраля 2021
13:55

Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом в РФ со времен СССР. 60 минут

Собкор ВГТРК: В Германии Навальный не стеснялся в средствах. 60 минут
08 февраля 2021
12:44

Собкор ВГТРК: В Германии Навальный не стеснялся в средствах. 60 минут

"Салон": нельзя безоглядно поддерживать Навального. 60 минут
08 февраля 2021
12:44

"Салон": нельзя безоглядно поддерживать Навального. 60 минут

Явлинский: Навального не волнуют поломанные судьбы людей. 60 минут
08 февраля 2021
12:44

Явлинский: Навального не волнуют поломанные судьбы людей. 60 минут

Контраст слов Борреля в Москве и Брюсселе. 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Контраст слов Борреля в Москве и Брюсселе. 60 минут

Боррель просил Лаврова не высылать европейских дипломатов из Москвы. 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Боррель просил Лаврова не высылать европейских дипломатов из Москвы. 60 минут

Россия высылает троих дипломатов ЕС за участие в акциях за Навального. 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Россия высылает троих дипломатов ЕС за участие в акциях за Навального. 60 минут

Песков объяснил высылку европейских дипломатов из России. 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Песков объяснил высылку европейских дипломатов из России. 60 минут

Эфир от 08.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
08 февраля 2021
12:40

Эфир от 08.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Протестанты вышли на защиту хама, оскорбившего ветерана войны. 60 минут
06 февраля 2021
10:35

Протестанты вышли на защиту хама, оскорбившего ветерана войны. 60 минут