08 февраля 2021 12:44

Явлинский: Навального не волнуют поломанные судьбы людей. 60 минут

Политическое направление Навального – это популизм и национализм, заявил Григорий Явлинский, чьи слова были процитированы в эфире программы "60 минут". "Он может стать будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном", – приводит Явлинский слова Валерии Новодворской. "Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой", – говорится в заявлении Явлинского.
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Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом в РФ со времен СССР. 60 минут
08 февраля 2021
13:55

Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом в РФ со времен СССР. 60 минут

Собкор ВГТРК: В Германии Навальный не стеснялся в средствах. 60 минут
08 февраля 2021
12:44

Собкор ВГТРК: В Германии Навальный не стеснялся в средствах. 60 минут

"Салон": нельзя безоглядно поддерживать Навального. 60 минут
08 февраля 2021
12:44

"Салон": нельзя безоглядно поддерживать Навального. 60 минут

Боррель просил Лаврова не высылать европейских дипломатов из Москвы. 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Боррель просил Лаврова не высылать европейских дипломатов из Москвы. 60 минут

Россия высылает троих дипломатов ЕС за участие в акциях за Навального. 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Россия высылает троих дипломатов ЕС за участие в акциях за Навального. 60 минут

Песков объяснил высылку европейских дипломатов из России. 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Песков объяснил высылку европейских дипломатов из России. 60 минут

Жозеп Боррель надеется, что Евросоюз сертифицирует "Спутник V". 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Жозеп Боррель надеется, что Евросоюз сертифицирует "Спутник V". 60 минут

Контраст слов Борреля в Москве и Брюсселе. 60 минут
08 февраля 2021
12:43

Контраст слов Борреля в Москве и Брюсселе. 60 минут

Эфир от 08.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
08 февраля 2021
12:40

Эфир от 08.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Протестанты вышли на защиту хама, оскорбившего ветерана войны. 60 минут
06 февраля 2021
10:35

Протестанты вышли на защиту хама, оскорбившего ветерана войны. 60 минут