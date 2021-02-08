Явлинский: Навального не волнуют поломанные судьбы людей. 60 минут

Политическое направление Навального – это популизм и национализм, заявил Григорий Явлинский, чьи слова были процитированы в эфире программы "60 минут". "Он может стать будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном", – приводит Явлинский слова Валерии Новодворской. "Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой", – говорится в заявлении Явлинского.