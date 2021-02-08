08 февраля 2021 12:44

"Салон": нельзя безоглядно поддерживать Навального. 60 минут

Российская политика – это не однозначное противопоставление диктатора и демократа, уверяет своих читателей популярное американское либеральное издание "Салон". Навальный, как пишет автор журнала, является хорошим примером того, почему следует проявлять осторожность, чтобы избежать чрезмерного упрощения событий, которые мы не полностью понимаем. Как и в большинстве случаев, связанных с Россией, Навального окружают теории заговора. Многие из его сторонников считают, что Кремль пытался очернить его как опасного националиста и посадить в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Другие считают, что сам Навальный – кремлевский проект, работающий на Путина в качестве контролируемой оппозиции. "Мы не должны слепо поддерживать таких оппозиционеров, как Навальный, не понимая, что именно мы поддерживаем", – приводится цитата издания в эфире программы "60 минут".
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