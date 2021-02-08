08 февраля 2021 23:40

Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым

США заинтересованы в торможении глобального прогресса, считая что, одна лишь Америка может определять вектор развития цивилизации и быть мерилом ее ценностей. Такое мнение высказал член политсовета партии "За правду" Сергей Михеев. "Я считаю, что Америка мешает всему миру развиваться. Мешает совершенно осознанно", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По словам Михеева, "любой, кто претендует на право формулировать какие-то альтернативные смыслы, – ее (Америки) враг". С военной точки зрения США считают, что ни одно государство в мире не должно иметь военную силу, которая может угрожать Америке. "Американцы заинтересованы в торможении развития всего мира", – подытожил политик.
общество политика передача программа дискуссия телеведущий Владимир Соловьев телешоу шоу ток-шоу популярное
Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:40

Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:30

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: остановить войну значит отказаться от денег. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:20

Экс-депутат Рады: остановить войну значит отказаться от денег. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: почему Зеленскому выгодно разделять войну и торговлю. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:15

Политолог: почему Зеленскому выгодно разделять войну и торговлю. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:47

Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:32

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Захарова объяснила высылку европейских коллег. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:24

Захарова объяснила высылку европейских коллег. Вечер с Владимиром Соловьевым