Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым

США заинтересованы в торможении глобального прогресса, считая что, одна лишь Америка может определять вектор развития цивилизации и быть мерилом ее ценностей. Такое мнение высказал член политсовета партии "За правду" Сергей Михеев. "Я считаю, что Америка мешает всему миру развиваться. Мешает совершенно осознанно", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По словам Михеева, "любой, кто претендует на право формулировать какие-то альтернативные смыслы, – ее (Америки) враг". С военной точки зрения США считают, что ни одно государство в мире не должно иметь военную силу, которая может угрожать Америке. "Американцы заинтересованы в торможении развития всего мира", – подытожил политик.