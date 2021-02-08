Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым

Администрация 46-го президента США выделит гигантские средства на разрушение национальных государств и традиционных ценностей тех стран, которых Вашингтон считает своими идеологическими противниками. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Дробницкий. "Все более усиливающееся давление будет, и все быстрее это будет ускоряться. Выделят на разрушение национальных государств и традиционных ценностей гигантские деньги", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По словам Дробницкого, "достаточно посмотреть на тот билль почти в 2 триллиона долларов, который якобы против коронавируса, – там половина денег идет не на коронавирус, а на идеологические вещи".