Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым

На Западе происходит процесс слияния либерально- демократических ценностей с идеями национал-социализма. Такое мнение высказал главный редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский. "А к чему они это все ведут? И, вдруг, у меня в памяти нечто возникает. И я говорю – а разве не было то же самое в Германии, когда пытались создать сверхчеловека?", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Сосновский считает, что носители либерально- демократических ценностей в странах Запада сегодня пытаются создать человека без пола, без цвета кожи, без морали и идеи, без религии. "Сегодняшние западные ценности они фактически начинают сливаться с идеями национал-социализма", – полагает Сосновский.