08 февраля 2021 23:40

Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым

На Западе происходит процесс слияния либерально- демократических ценностей с идеями национал-социализма. Такое мнение высказал главный редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский. "А к чему они это все ведут? И, вдруг, у меня в памяти нечто возникает. И я говорю – а разве не было то же самое в Германии, когда пытались создать сверхчеловека?", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Сосновский считает, что носители либерально- демократических ценностей в странах Запада сегодня пытаются создать человека без пола, без цвета кожи, без морали и идеи, без религии. "Сегодняшние западные ценности они фактически начинают сливаться с идеями национал-социализма", – полагает Сосновский.
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Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:40

Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:30

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: остановить войну значит отказаться от денег. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:20

Экс-депутат Рады: остановить войну значит отказаться от денег. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: почему Зеленскому выгодно разделять войну и торговлю. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:15

Политолог: почему Зеленскому выгодно разделять войну и торговлю. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:47

Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:32

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Захарова объяснила высылку европейских коллег. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:24

Захарова объяснила высылку европейских коллег. Вечер с Владимиром Соловьевым