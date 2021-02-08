08 февраля 2021 23:35

Кравчук вместо урегулирования конфликта призывает к эскалации. Вечер с Владимиром Соловьевым

Советника главы ЛНР по внешним связям Родиона Мирошника возмутило недавнее выступление Леонида Кравчука. Первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу призывает к эскалации конфликта, заявляя, что реагировать на обстрелы нужно зеркально – "выстрелом на каждый выстрел". "И этот человек возглавляет официальную делегацию, которая работает в контактной группе по урегулированию конфликта. Он говорит: мы будем стрелять по Донбассу и убивать людей", – подчеркнул в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Мирошник.
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