Кравчук вместо урегулирования конфликта призывает к эскалации. Вечер с Владимиром Соловьевым

Советника главы ЛНР по внешним связям Родиона Мирошника возмутило недавнее выступление Леонида Кравчука. Первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу призывает к эскалации конфликта, заявляя, что реагировать на обстрелы нужно зеркально – "выстрелом на каждый выстрел". "И этот человек возглавляет официальную делегацию, которая работает в контактной группе по урегулированию конфликта. Он говорит: мы будем стрелять по Донбассу и убивать людей", – подчеркнул в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Мирошник.