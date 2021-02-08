08 февраля 2021 23:35

Социолог: на Украине идет разогрев на ненависти и репрессиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинское общество в 2014 году разделил не Крым, а вопрос – государственный переворот или "Революция достоинства". Произошла девальвация. Об этом говорят украинские социологи. "По факту, случилось разочарование во втором Майдане, лидеры которого решили свои задачи, а народ оказался не при делах. На этом фоне Украина тихо вошла в 2021 год. Теперь же начинается разогрев, причем идет жесткий разогрев на ненависти и репрессиях. А за этим следует обострение в Донбассе", – отметил украинский социолог Евгений Копатько в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".
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Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:40

Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым

Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:40

Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Кравчук призвал зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Кравчук призвал зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:30

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: остановить войну значит отказаться от денег. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:20

Экс-депутат Рады: остановить войну значит отказаться от денег. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: почему Зеленскому выгодно разделять войну и торговлю. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:15

Политолог: почему Зеленскому выгодно разделять войну и торговлю. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:47

Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:32

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов. Вечер с Владимиром Соловьевым