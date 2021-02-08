Социолог: на Украине идет разогрев на ненависти и репрессиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинское общество в 2014 году разделил не Крым, а вопрос – государственный переворот или "Революция достоинства". Произошла девальвация. Об этом говорят украинские социологи. "По факту, случилось разочарование во втором Майдане, лидеры которого решили свои задачи, а народ оказался не при делах. На этом фоне Украина тихо вошла в 2021 год. Теперь же начинается разогрев, причем идет жесткий разогрев на ненависти и репрессиях. А за этим следует обострение в Донбассе", – отметил украинский социолог Евгений Копатько в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".