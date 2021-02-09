09 февраля 2021 12:40

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

На политическом горизонте снова появилась небезызвестная Светлана Тихановская. Якобы лидер белорусского протеста, проживающая в Литве, дала ценный совет своей "сестре по несчастью" – жене Навального. Тихановская порекомендовала ей идти в президенты. На попытки провести в России белорусский сценарий указывает и сенсационное сообщение от подельника Навального – Волкова. Он заявил, что в воскресенье, 14 февраля, вся Россия должна в поддержку оппозиции выйти на улицы с зажженными фонариками.
общество политика передача муж/жена президент программа Евгений Попов Алексей Навальный Ольга Скабеева совет шоу призыв фонарь протесты ток-шоу популярное Светлана Тихановская
В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут
09 февраля 2021
14:49

В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут
09 февраля 2021
14:36

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут
09 февраля 2021
14:29

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут

Западные СМИ прокомментировали высылку дипломатов из Москвы. 60 минут
08 февраля 2021
18:45

Западные СМИ прокомментировали высылку дипломатов из Москвы. 60 минут

Лавров: съемки фильма Навального не состоялись бы без спецслужб ФРГ. 60 минут
08 февраля 2021
18:45

Лавров: съемки фильма Навального не состоялись бы без спецслужб ФРГ. 60 минут