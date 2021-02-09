Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

На политическом горизонте снова появилась небезызвестная Светлана Тихановская. Якобы лидер белорусского протеста, проживающая в Литве, дала ценный совет своей "сестре по несчастью" – жене Навального. Тихановская порекомендовала ей идти в президенты. На попытки провести в России белорусский сценарий указывает и сенсационное сообщение от подельника Навального – Волкова. Он заявил, что в воскресенье, 14 февраля, вся Россия должна в поддержку оппозиции выйти на улицы с зажженными фонариками.