09 февраля 2021 12:51

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут

Постпредство Польши в Брюсселе при штаб-квартире Евросоюза провело онлайн встречу с представителями так называемой "оппозиции". Как рассказала в эфире программы "60 минут" директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, это был тот самый Ашурков, запечатленный ранее на встрече с британскими спецслужбами. Тогда, по оперативным данным, обсуждалось финансирование ряда проектов. Один из них был направлен на дискредитацию российской банковской системы к выгоде британских банков. К подобным действиям присоединились не только другие страны Евросоюза, но и США.
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В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут
09 февраля 2021
14:49

В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут
09 февраля 2021
14:36

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут
09 февраля 2021
14:29

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
09 февраля 2021
12:40

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Западные СМИ прокомментировали высылку дипломатов из Москвы. 60 минут
08 февраля 2021
18:45

Западные СМИ прокомментировали высылку дипломатов из Москвы. 60 минут

Лавров: съемки фильма Навального не состоялись бы без спецслужб ФРГ. 60 минут
08 февраля 2021
18:45

Лавров: съемки фильма Навального не состоялись бы без спецслужб ФРГ. 60 минут