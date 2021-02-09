Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут

Постпредство Польши в Брюсселе при штаб-квартире Евросоюза провело онлайн встречу с представителями так называемой "оппозиции". Как рассказала в эфире программы "60 минут" директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, это был тот самый Ашурков, запечатленный ранее на встрече с британскими спецслужбами. Тогда, по оперативным данным, обсуждалось финансирование ряда проектов. Один из них был направлен на дискредитацию российской банковской системы к выгоде британских банков. К подобным действиям присоединились не только другие страны Евросоюза, но и США.