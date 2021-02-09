09 февраля 2021 13:41

Зеленского не пугает критическая ситуация с коронавирусом. 60 минут

На Украине критическая ситуация с коронавирусом: 47 погибших за сутки и 2141 новых заболевших. Всего в стране с начала пандемии умерли 23600 человек. Но Зеленский продолжает стоять на своем. Российскую вакцину он запретил на законодательном уровне, потому что, по его словам, экспериментировать на гражданах Украины нельзя, как на подопытных кроликах. Ни публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, ни хвалебный материал в Bloomberg, где "Спутник V" назвали величайшим прорывов со времен СССР, Зеленского не впечатляют. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут
09 февраля 2021
14:49

В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут
09 февраля 2021
14:36

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут
09 февраля 2021
14:29

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут

Германия продолжает уклонятся от предоставления материалов о Навальном. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Германия продолжает уклонятся от предоставления материалов о Навальном. 60 минут

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
09 февраля 2021
12:40

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут