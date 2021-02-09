Зеленского не пугает критическая ситуация с коронавирусом. 60 минут

На Украине критическая ситуация с коронавирусом: 47 погибших за сутки и 2141 новых заболевших. Всего в стране с начала пандемии умерли 23600 человек. Но Зеленский продолжает стоять на своем. Российскую вакцину он запретил на законодательном уровне, потому что, по его словам, экспериментировать на гражданах Украины нельзя, как на подопытных кроликах. Ни публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, ни хвалебный материал в Bloomberg, где "Спутник V" назвали величайшим прорывов со времен СССР, Зеленского не впечатляют. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".