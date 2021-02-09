09 февраля 2021 14:49

В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут

Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины от коронавируса, – это позиция абсолютного меньшинства. Она противоречит проведенным испытаниям и актам признания действительности этих испытаний первой, второй и третьей фазы у международных экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Относительно упорного нежелания Владимира Зеленского закупать в России вакцину г-н Песков дал емкий комментарий: "Другим больше достанется". Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут
09 февраля 2021
14:36

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут
09 февраля 2021
14:29

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут

Германия продолжает уклонятся от предоставления материалов о Навальном. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Германия продолжает уклонятся от предоставления материалов о Навальном. 60 минут

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
09 февраля 2021
12:40

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Западные СМИ прокомментировали высылку дипломатов из Москвы. 60 минут
08 февраля 2021
18:45

Западные СМИ прокомментировали высылку дипломатов из Москвы. 60 минут