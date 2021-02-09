В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут

Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины от коронавируса, – это позиция абсолютного меньшинства. Она противоречит проведенным испытаниям и актам признания действительности этих испытаний первой, второй и третьей фазы у международных экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Относительно упорного нежелания Владимира Зеленского закупать в России вакцину г-н Песков дал емкий комментарий: "Другим больше достанется". Сюжет показан в эфире программы "60 минут".