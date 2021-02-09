Германия продолжает уклонятся от предоставления материалов о Навальном. 60 минут

В ответ на запросы российской генпрокуратуры материалов по результатам проведенного бундесвером исследования по делу Навального минюст ФРГ ответил отказом. "Под различными предлогами германская сторона отказала в предоставлении копий медицинских документов. При этом германские власти сначала ссылались на то, что информация засекречена, затем стали делать упор на то, что Навальный запрещает передавать какие-либо сведения", – цитируют в эфире программы "60 минут" ответы главы МИД РФ Сергея Лаврова на вопросы СМИ в связи с открытым письмом врача-невролога из Швейцарии.