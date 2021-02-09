09 февраля 2021 12:51

Германия продолжает уклонятся от предоставления материалов о Навальном. 60 минут

В ответ на запросы российской генпрокуратуры материалов по результатам проведенного бундесвером исследования по делу Навального минюст ФРГ ответил отказом. "Под различными предлогами германская сторона отказала в предоставлении копий медицинских документов. При этом германские власти сначала ссылались на то, что информация засекречена, затем стали делать упор на то, что Навальный запрещает передавать какие-либо сведения", – цитируют в эфире программы "60 минут" ответы главы МИД РФ Сергея Лаврова на вопросы СМИ в связи с открытым письмом врача-невролога из Швейцарии.
общество политика передача Германия программа исследования Евгений Попов Сергей Лавров МИД России Алексей Навальный Ольга Скабеева врачи
В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут
09 февраля 2021
14:49

В вопросе доверия "Спутнику V" Украина заняла позицию меньшинства. 60 минут

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут
09 февраля 2021
14:36

Навальнисты сбежали за границу из-за страха перед законом. 60 минут

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут
09 февраля 2021
14:29

Сторонники Навального готовят весеннюю серию протестов. 60 минут

Зеленского не пугает критическая ситуация с коронавирусом. 60 минут
09 февраля 2021
13:41

Зеленского не пугает критическая ситуация с коронавирусом. 60 минут

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Евросоюз и США продолжают политику вмешательства в дела России. 60 минут

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Дмитрий Песков: за нарушение закона виновных привлекут к ответственности. 60 минут

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Видеоролики с оскорблениями стали визитной карточкой Навального. 60 минут

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Что посоветовала Тихановская жене Навального. 60 минут

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут
09 февраля 2021
12:51

Борреля хотят отправить в отставку по собственному желанию. 60 минут

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
09 февраля 2021
12:40

Эфир от 09.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут