09 февраля 2021 21:16

ЕС собирается на встрече глав МИД принять решение века по России. 60 минут

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил в ЕС с отчетом о своем визите в Россию и общении с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам политика, в центре дискуссии было дело Алексея Навального, по которому не удалось добиться консенсуса. "Мы находимся на перепутье в отношениях с Россией и должны принять решение века: двигаться к сотрудничеству или отдалению", – отметил Боррель. Этот вопрос будет обсуждаться 22 февраля на встрече глав МИД ЕС. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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