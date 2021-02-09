Борреля осудили за визит в РФ, сторонники Навального требуют санкций против России. 5-я студия

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал все же предложить новые санкции против России. Его распекали в Европарламенте за слабость в переговорах с Москвой. В итоге Боррель, который изначально был против новых санкций, сказал, что предложит их. Есть и россияне, которые прямо просят Европу ввести антироссийские ограничения. Зачем сторонники Алексея Навального просят о новых санкциях? Чтоб было еще хуже? Впрочем, уже не раз говорилось, что сделать отношения России и Европы хуже уже невозможно.