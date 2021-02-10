Эксперт: сторонники Навального пересекли морально-этическую черту. Вечер с Владимиром Соловьевым

Все, что когда-то придумали себе сторонники Навального и лидеры так называемого протеста осталось в прошлом. Как заметил член политсовета партии "За правду" Сергей Михеев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", то, что они сейчас пытаются навязать людям нельзя назвать политической дискуссией. Сам факт работы на иностранные государства, что уже доказано, является компрометирующим и нет ни одного аргумента для здравомыслящего россиянина, что такая работа ведется в пользу России, уверен Сергей Михеев.