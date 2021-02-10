10 февраля 2021 00:09

Политолог: политическая всеядность Евросоюза вызывает только тревогу. Вечер с Владимиром Соловьевым

Вседозволенность в отношении мер, которые применяются к России, в конечном счете откроет двери для безнаказанности в политической борьбе уже для самой Европы. Как заметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог Дмитрий Евстафьев, очень смущает, что нам предлагается вести диалог с Навальным и компанией. "Но я не хочу вести диалог с моральными уродами. А если начну с ними диалог, значит я признаю, что моральное уродство – это норма, – заявил политолог. – Что касается нашей оппозиции, то это, конечно, мельчание ягнят. Ягнят, которые даже не способны скрывать насколько они управляемы".
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Эксперт: сторонники Навального пересекли морально-этическую черту. Вечер с Владимиром Соловьевым
10 февраля 2021
00:05

Эксперт: сторонники Навального пересекли морально-этическую черту. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 09.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
09 февраля 2021
23:35

Эфир от 09.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский объяснил, почему отказывается от "Спутника". Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:42

Зеленский объяснил, почему отказывается от "Спутника". Вечер с Владимиром Соловьевым

Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:40

Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым

Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:40

Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Кравчук призвал зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Кравчук призвал зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: на Украине идет разогрев на ненависти и репрессиях. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Социолог: на Украине идет разогрев на ненависти и репрессиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
08:30

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым