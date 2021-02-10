Политолог: политическая всеядность Евросоюза вызывает только тревогу. Вечер с Владимиром Соловьевым

Вседозволенность в отношении мер, которые применяются к России, в конечном счете откроет двери для безнаказанности в политической борьбе уже для самой Европы. Как заметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог Дмитрий Евстафьев, очень смущает, что нам предлагается вести диалог с Навальным и компанией. "Но я не хочу вести диалог с моральными уродами. А если начну с ними диалог, значит я признаю, что моральное уродство – это норма, – заявил политолог. – Что касается нашей оппозиции, то это, конечно, мельчание ягнят. Ягнят, которые даже не способны скрывать насколько они управляемы".