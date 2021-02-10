10 февраля 2021 00:55

Эксперт: штаб Навального не смог поделить его трон. Вечер с Владимиром Соловьевым

Общение и интервью оставшихся за границей сторонников Навального с зарубежными СМИ продемонстрировали их явное стремление заручится поддержкой спецслужб в Европе и США. По сведениям главного редактора немецкого издания World Economy Александра Сосновского, о чем он рассказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", штаб Навального не смог договориться между собой, кто в этот промежуточный период, пока босс находится за решеткой, будет играть роль лидера протестов. "Это стало известно кураторам, которые потребовали определенной ясности, – рассказал Александр Сосновский. – И Волков заявил было о приостановке протестов, но потом на него надавили".
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Политолог: политическая всеядность Евросоюза вызывает только тревогу. Вечер с Владимиром Соловьевым
10 февраля 2021
00:09

Политолог: политическая всеядность Евросоюза вызывает только тревогу. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: сторонники Навального пересекли морально-этическую черту. Вечер с Владимиром Соловьевым
10 февраля 2021
00:05

Эксперт: сторонники Навального пересекли морально-этическую черту. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 09.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
09 февраля 2021
23:35

Эфир от 09.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский объяснил, почему отказывается от "Спутника". Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:42

Зеленский объяснил, почему отказывается от "Спутника". Вечер с Владимиром Соловьевым

Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:40

Михеев: Америка мешает всему миру развиваться. Вечер с Владимиром Соловьевым

Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:40

Слияние западных ценностей с идеями национал-социализма. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Эфир от 08.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Кравчук призвал зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Кравчук призвал зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: на Украине идет разогрев на ненависти и репрессиях. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Социолог: на Украине идет разогрев на ненависти и репрессиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
23:35

Дробницкий: США взяли курс на разрушение традиционных ценностей. Вечер с Владимиром Соловьевым