Эксперт: штаб Навального не смог поделить его трон. Вечер с Владимиром Соловьевым

Общение и интервью оставшихся за границей сторонников Навального с зарубежными СМИ продемонстрировали их явное стремление заручится поддержкой спецслужб в Европе и США. По сведениям главного редактора немецкого издания World Economy Александра Сосновского, о чем он рассказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", штаб Навального не смог договориться между собой, кто в этот промежуточный период, пока босс находится за решеткой, будет играть роль лидера протестов. "Это стало известно кураторам, которые потребовали определенной ясности, – рассказал Александр Сосновский. – И Волков заявил было о приостановке протестов, но потом на него надавили".