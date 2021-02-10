10 февраля 2021 05:10

Техосмотр. Утро России

Страховщики предлагают разрешить продажи полисов ОСАГО без предъявления диагностических карт. Страховщики опасаются, что операторов, которые смогут соответствовать новым требованиям – просто не хватит на всех. Ведь из более чем пяти тысяч операторов техосмотра половина не ответили на опрос РСА, готовы ли они работать по новым правилам. В результате диагностическая карта может стать дефицитом. А значит не смогут получить полис ОСАГО. И потеряют право пользоваться своими автомобилями либо вовсе бу
передача Андрей Петров Анастасия Чернобровина Владислав Завьялов Иван Зенкевич шоу Утро России ток-шоу
Россия возобновляет авиаперелеты в Грецию и Сингапур. Утро России
10 февраля 2021
05:10

Россия возобновляет авиаперелеты в Грецию и Сингапур. Утро России

Детское питание. Утро России
10 февраля 2021
05:10

Детское питание. Утро России

Нацпроект "Демография": по всей стране открываются крытые катки. Утро России
10 февраля 2021
05:10

Нацпроект "Демография": по всей стране открываются крытые катки. Утро России

Помощь водителям. Утро России
10 февраля 2021
05:10

Помощь водителям. Утро России

Очередной обман на АЗС. Утро России
10 февраля 2021
05:10

Очередной обман на АЗС. Утро России

Историческое и культурное наследие. Утро России
10 февраля 2021
05:10

Историческое и культурное наследие. Утро России

Памятники. Утро России
10 февраля 2021
05:10

Памятники. Утро России

Противопожарные приборы. Утро России
10 февраля 2021
05:10

Противопожарные приборы. Утро России

Эфир от 10.02.2021 (05:00). Утро России
10 февраля 2021
05:00

Эфир от 10.02.2021 (05:00). Утро России

Эфир от 10.02.2021 (05:00). Утро России
10 февраля 2021
05:00

Эфир от 10.02.2021 (05:00). Утро России