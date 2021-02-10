Техосмотр. Утро России

Страховщики предлагают разрешить продажи полисов ОСАГО без предъявления диагностических карт. Страховщики опасаются, что операторов, которые смогут соответствовать новым требованиям – просто не хватит на всех. Ведь из более чем пяти тысяч операторов техосмотра половина не ответили на опрос РСА, готовы ли они работать по новым правилам. В результате диагностическая карта может стать дефицитом. А значит не смогут получить полис ОСАГО. И потеряют право пользоваться своими автомобилями либо вовсе бу