10 февраля 2021 06:03 Екатерина Исаева

В Магадане объявлено штормовое предупреждение. Новости на "России 24"

На этой неделе ученые прогнозируют рост коммунальных аварий из-за непогоды. Под угрозой работа систем жизнеобеспечения в 12 регионах. В центральной части России установились 30-градусные морозы. Снег налипает на провода, нагрузка на крыши зданий достигает избыточных значений. Штормовое предпупреждение в Магадане. Ураганный ветер срывал крыши с домов, повредил автомобили. Стихия разносит по городу крупный мусор. Пешеходы с трудом передвигаются по улицам. В школах Магадана свободное посещение.
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Алексей Сорокин о подготовке к матчам футбольного Евро. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
07:19

Алексей Сорокин о подготовке к матчам футбольного Евро. Новости на "России 24"

В Пензенской области снижается число заболевших COVID-19. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
07:06

В Пензенской области снижается число заболевших COVID-19. Новости на "России 24"

Америка замерла в ожидании сериала "Импичмент Трампу" в Сенате. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
06:34

Америка замерла в ожидании сериала "Импичмент Трампу" в Сенате. Новости на "России 24"

Disney объявила о закрытии мультипликационной студии Blue Sky Studios. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
06:23

Disney объявила о закрытии мультипликационной студии Blue Sky Studios. Новости на "России 24"

Лента "Дорогие товарищи!" вошла в шорт-лист "Оскара". Новости на "России 24"
10 февраля 2021
06:23

Лента "Дорогие товарищи!" вошла в шорт-лист "Оскара". Новости на "России 24"

За нарушение карантинных мер в Британии будут сажать. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
06:13

За нарушение карантинных мер в Британии будут сажать. Новости на "России 24"

В Ульяновской области смягчают ограничения. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
06:07

В Ульяновской области смягчают ограничения. Новости на "России 24"

Женщина провела 10 часов под снегом. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
06:06

Женщина провела 10 часов под снегом. Новости на "России 24"

Из-за морозов в регионах происходят коммунальные аварии. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
06:03

Из-за морозов в регионах происходят коммунальные аварии. Новости на "России 24"

Сенат США: процесс импичмента Трампу конституционен. Новости на "России 24"
10 февраля 2021
02:17

Сенат США: процесс импичмента Трампу конституционен. Новости на "России 24"