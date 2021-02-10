В Магадане объявлено штормовое предупреждение. Новости на "России 24"

На этой неделе ученые прогнозируют рост коммунальных аварий из-за непогоды. Под угрозой работа систем жизнеобеспечения в 12 регионах. В центральной части России установились 30-градусные морозы. Снег налипает на провода, нагрузка на крыши зданий достигает избыточных значений. Штормовое предпупреждение в Магадане. Ураганный ветер срывал крыши с домов, повредил автомобили. Стихия разносит по городу крупный мусор. Пешеходы с трудом передвигаются по улицам. В школах Магадана свободное посещение.