Дагестан – лидер по развитию региональной экономики. Новости на "России 24"

Минэкономразвития рекомендует активнее привлекать резидентов на территории опережающего развития в Дагестане. Об этом заявил министр Максим Решетников на встрече с руководством республики. Участники обсуждали развитие промышленности и сельского хозяйства. На совещании прозвучали планы построить в регионе тепличный комплекс стоимостью более 6,5 миллиардов рублей. Кроме того, Решетников сообщил, что его ведомство поддерживает упрощение выдачи лицензии для производителей коньяка.