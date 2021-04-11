11 апреля 2021 06:33

Дагестан – лидер по развитию региональной экономики. Новости на "России 24"

Минэкономразвития рекомендует активнее привлекать резидентов на территории опережающего развития в Дагестане. Об этом заявил министр Максим Решетников на встрече с руководством республики. Участники обсуждали развитие промышленности и сельского хозяйства. На совещании прозвучали планы построить в регионе тепличный комплекс стоимостью более 6,5 миллиардов рублей. Кроме того, Решетников сообщил, что его ведомство поддерживает упрощение выдачи лицензии для производителей коньяка.
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На иранском ядерном объекте устроили теракт. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
18:30

На иранском ядерном объекте устроили теракт. Новости на "России 24"

12 часов прямого эфира: самарские журналисты готовятся к космическому марафону. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
16:36

12 часов прямого эфира: самарские журналисты готовятся к космическому марафону. Новости на "России 24"

Нефтекамский спортсмен пробежит 1300 километров от Уфы до Москвы. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
16:35

Нефтекамский спортсмен пробежит 1300 километров от Уфы до Москвы. Новости на "России 24"

"МИР-19" прекращает распространение коронавируса. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
15:15

"МИР-19" прекращает распространение коронавируса. Новости на "России 24"

В Киргизии решают судьбу поправок в конституцию. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
14:52

В Киргизии решают судьбу поправок в конституцию. Новости на "России 24"

Выдан патент на противокоронавирусный "МИР-19". Новости на "России 24"
11 апреля 2021
14:01

Выдан патент на противокоронавирусный "МИР-19". Новости на "России 24"

В России выявлено еще 8702 заражения коронавирусом. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
13:39

В России выявлено еще 8702 заражения коронавирусом. Новости на "России 24"

Сложно, но интересно: в России написали Космический диктант. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
13:29

Сложно, но интересно: в России написали Космический диктант. Новости на "России 24"

В Киргизии начался референдум о внесении изменений в конституцию. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
13:13

В Киргизии начался референдум о внесении изменений в конституцию. Новости на "России 24"

Обнародованы документы из личных дел первых покорителей космоса. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
13:05

Обнародованы документы из личных дел первых покорителей космоса. Новости на "России 24"