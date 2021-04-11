12 часов прямого эфира: самарские журналисты готовятся к космическому марафону. Новости на "России 24"

До начала Первого космического телемарафона остается меньше суток. Проведут его сотрудники телеканала "Самара 24". К празднованию юбилея пилотируемой космонавтики в прямом эфире присоединятся десятки регионов страны. Транслировать 12-часовой марафон будут радиостанции, соцсети, другие крупные медиаплощадки. Зрители и участники проекта познакомятся с последними разработками космической отрасли, узнают малоизвестные факты о подготовке первого полета и побывают в памятных местах, которые связаны с