11 апреля 2021 16:36

12 часов прямого эфира: самарские журналисты готовятся к космическому марафону. Новости на "России 24"

До начала Первого космического телемарафона остается меньше суток. Проведут его сотрудники телеканала "Самара 24". К празднованию юбилея пилотируемой космонавтики в прямом эфире присоединятся десятки регионов страны. Транслировать 12-часовой марафон будут радиостанции, соцсети, другие крупные медиаплощадки. Зрители и участники проекта познакомятся с последними разработками космической отрасли, узнают малоизвестные факты о подготовке первого полета и побывают в памятных местах, которые связаны с
общество телевидение марафон Самара новости
На иранском ядерном объекте устроили теракт. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
18:30

На иранском ядерном объекте устроили теракт. Новости на "России 24"

Нефтекамский спортсмен пробежит 1300 километров от Уфы до Москвы. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
16:35

Нефтекамский спортсмен пробежит 1300 километров от Уфы до Москвы. Новости на "России 24"

"МИР-19" прекращает распространение коронавируса. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
15:15

"МИР-19" прекращает распространение коронавируса. Новости на "России 24"

В Киргизии решают судьбу поправок в конституцию. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
14:52

В Киргизии решают судьбу поправок в конституцию. Новости на "России 24"

Выдан патент на противокоронавирусный "МИР-19". Новости на "России 24"
11 апреля 2021
14:01

Выдан патент на противокоронавирусный "МИР-19". Новости на "России 24"

В России выявлено еще 8702 заражения коронавирусом. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
13:39

В России выявлено еще 8702 заражения коронавирусом. Новости на "России 24"

Сложно, но интересно: в России написали Космический диктант. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
13:29

Сложно, но интересно: в России написали Космический диктант. Новости на "России 24"

В Киргизии начался референдум о внесении изменений в конституцию. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
13:13

В Киргизии начался референдум о внесении изменений в конституцию. Новости на "России 24"

Обнародованы документы из личных дел первых покорителей космоса. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
13:05

Обнародованы документы из личных дел первых покорителей космоса. Новости на "России 24"

Паводок в России: жители Башкирии "рыбачат" прямо в городах. Новости на "России 24"
11 апреля 2021
10:45

Паводок в России: жители Башкирии "рыбачат" прямо в городах. Новости на "России 24"