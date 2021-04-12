Эфир от 12.04.2021 (05:00). Утро России

Сегодня в выпуске: космический all inclusive и теплицы на орбите; наследство с обременением и запрет на навязанные услуги; сэлфи-тур по Иркутску и борьба с нелегальной продажей подснежников; авто-арт и ответственность для пранкеров; безопасный каршеринг и бюджетные кроссоверы; медицинские кадры на селе и продолжение драмы "Осколки". А также – испытания экзоскелета для людей с ограниченными возможностями; актуальные вопросы перепланировки квартир и прогноз погоды от Вадима Заводченкова.