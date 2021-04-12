На Украине, как и в свое время в Грузии, исполнителями военного конфликта могут стать люди, которые неправильно понимают поданные американцами сигналы. Такое мнение в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" выказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Понятно, что не республики начали нагнетать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Зеленский устроил "первоапрельскую демонстрацию" техники, и он это сделал только для того, чтобы позвонил Байден, добавил журналист. Между тем, остается открытым вопрос: чьи приказы будут выполнять бойцы ВСУ, стянутых к границе? Явно не Зеленского. Этот момент вызывает самую большую тревогу и озабоченность за жизни людей, проживающих на линии соприкосновения, подчеркнул г-н Вышинский.