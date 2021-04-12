12 апреля 2021 10:57

Вышинский о ситуации в Донбассе: Украина может повторить ошибки Грузии. Вечер с Владимиром Соловьевым

На Украине, как и в свое время в Грузии, исполнителями военного конфликта могут стать люди, которые неправильно понимают поданные американцами сигналы. Такое мнение в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" выказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Понятно, что не республики начали нагнетать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Зеленский устроил "первоапрельскую демонстрацию" техники, и он это сделал только для того, чтобы позвонил Байден, добавил журналист. Между тем, остается открытым вопрос: чьи приказы будут выполнять бойцы ВСУ, стянутых к границе? Явно не Зеленского. Этот момент вызывает самую большую тревогу и озабоченность за жизни людей, проживающих на линии соприкосновения, подчеркнул г-н Вышинский.
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Симоньян: конфликт в Донбассе может спровоцировать кибервойну. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
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Жириновский: всем выгодно разрешить конфликт на Украине. Вечер с Владимиром Соловьевым
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Эфир от 11.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
11 апреля 2021
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Эфир от 11.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден упустил все возможности извиниться за оскорбление Путина. Вечер с Владимиром Соловьевым
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10 апреля 2021
10:00

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10:33

Колумнист Forbes: Европа никогда не станет воевать с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым

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Представитель ЛНР: люди Донбасса хотят только мира. Вечер с Владимиром Соловьевым

Министр иностранных дел ДНР: ради провокации украинские силовики убивают детей. Вечер с Владимиром Соловьевым
09 апреля 2021
03:48

Министр иностранных дел ДНР: ради провокации украинские силовики убивают детей. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 08.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
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23:35

Эфир от 08.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым