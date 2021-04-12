12 апреля 2021 11:00

Эфир от 12.04.2021 (11:00). Вести

60 лет полету Юрия Гагарина. Грандиозный концерт на Байконуре на знаменитом Гагаринском старте. Спрей для носа против коронавируса. ФМБА получило патент на лекарство для лечения и профилактики COVID-19. Идет вторая фаза испытаний. Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено в ближайшее время. В сирийской Пальмире российские специалисты начали восстанавливать Триумфальную арку. В Крыму зацвели вишни, Якутию накрыл сильнейший снегопад, паводки пришли в регионы. В Татарстане военные инженеры подрываю лед на реке Сулица и освобождают русло. Стартует новый сезон многосерийной драмы "Осколки".
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На Урале при тушении пожара погиб спасатель. Вести
12 апреля 2021
16:27

На Урале при тушении пожара погиб спасатель. Вести

Паводок в Смоленской области пошел на спад. Вести
12 апреля 2021
16:24

Паводок в Смоленской области пошел на спад. Вести

В Екатеринбурге прохожие спасли девочку, провалившуюся под лед. Вести
12 апреля 2021
16:18

В Екатеринбурге прохожие спасли девочку, провалившуюся под лед. Вести

Торжественный митинг ко Дню космонавтики прошел в Калуге. Вести
12 апреля 2021
16:01

Торжественный митинг ко Дню космонавтики прошел в Калуге. Вести

5 миллионов получил, но мост не построил: кузнечанин ответит перед судом за отмывание денег. Вести
12 апреля 2021
15:55

5 миллионов получил, но мост не построил: кузнечанин ответит перед судом за отмывание денег. Вести

Космические флешмобы прошли в Калуге и Обнинске. Вести
12 апреля 2021
15:48

Космические флешмобы прошли в Калуге и Обнинске. Вести

Тамбовчане написали Космический диктант. Вести
12 апреля 2021
15:34

Тамбовчане написали Космический диктант. Вести

Калужские школьники присоединились ко всероссийской акции "Космос – это мы". Вести
12 апреля 2021
15:32

Калужские школьники присоединились ко всероссийской акции "Космос – это мы". Вести

В Тамбовскую область доставили еще более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19. Вести
12 апреля 2021
15:28

В Тамбовскую область доставили еще более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19. Вести

Народный артист России Сергей Яшин встретился с тамбовскими студентами. Вести
12 апреля 2021
15:24

Народный артист России Сергей Яшин встретился с тамбовскими студентами. Вести