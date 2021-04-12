12 апреля 2021 12:24

Михаил Мишустин в День космонавтики приехал в Московский авиационный институт. Новости на "России 24"

Михаил Мишустин в День космонавтики приехал в Московский авиационный институт. Это один из старейших вузов страны, который готовит квалифицированные кадры для авиационной и ракетно-космической науки и промышленности. Премьер возложил цветы к памятным доскам, установленным в честь выдающихся ученых – педагогов МАИ и их талантливых учеников. А также осмотрел учебные лаборатории. Кроме того, главе правительства показали аппарат "Алмаз". Глава правительства также осмотрел командный пункт и зону отдыха для экипажа.
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Лавров: погоня Киева за рейтингом может плохо кончиться. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
16:34

Лавров: погоня Киева за рейтингом может плохо кончиться. Новости на "России 24"

Пожар на "Невской мануфактуре": пока не удалось определить источник хлопков. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
16:13

Пожар на "Невской мануфактуре": пока не удалось определить источник хлопков. Новости на "России 24"

Белоруссия на два дня отключала Прибалтику от электроэнергии. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
15:26

Белоруссия на два дня отключала Прибалтику от электроэнергии. Новости на "России 24"

Пресс-конференция министров иностранных дел России и Египта. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
14:52

Пресс-конференция министров иностранных дел России и Египта. Новости на "России 24"

В торговых центрах Волгограда и Волжского открылись пункты вакцинации. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
14:41

В торговых центрах Волгограда и Волжского открылись пункты вакцинации. Новости на "России 24"

Взрыв в Иране: в Израиле не комментируют обвинения в причастности Моссада. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
13:34

Взрыв в Иране: в Израиле не комментируют обвинения в причастности Моссада. Новости на "России 24"

Мишустин пообщался со студентами и аспирантами авиакосмических вузов. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
13:22

Мишустин пообщался со студентами и аспирантами авиакосмических вузов. Новости на "России 24"

Делегация Роскосмоса возложила цветы к могиле Юрия Гагарина у Кремлевской стены. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
13:11

Делегация Роскосмоса возложила цветы к могиле Юрия Гагарина у Кремлевской стены. Новости на "России 24"

Реки выходят из берегов: в Башкирии началась эвакуация жителей. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
12:02

Реки выходят из берегов: в Башкирии началась эвакуация жителей. Новости на "России 24"

Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Каире. Новости на "России 24"
12 апреля 2021
10:24

Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Каире. Новости на "России 24"