Михаил Мишустин в День космонавтики приехал в Московский авиационный институт. Новости на "России 24"

Михаил Мишустин в День космонавтики приехал в Московский авиационный институт. Это один из старейших вузов страны, который готовит квалифицированные кадры для авиационной и ракетно-космической науки и промышленности. Премьер возложил цветы к памятным доскам, установленным в честь выдающихся ученых – педагогов МАИ и их талантливых учеников. А также осмотрел учебные лаборатории. Кроме того, главе правительства показали аппарат "Алмаз". Глава правительства также осмотрел командный пункт и зону отдыха для экипажа.