12 апреля 2021 12:40

Эфир от 12.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Мир вокруг изменился: тотальные учения, заявления, звонки глав государств, ежедневные осуждения России, разведывательные полеты возле Крыма, а в Черное море заходят американские эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами. На Украине объявляют, что это четкий сигнал России: в случае агрессии корабли США уничтожат черноморский флот России. В состояние повышенной боевой готовности привела войска Великобритания. Госсекретарь Блинкен и глава Пентагона Остин отправились в Брюссель. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" выясняют, как Владимиру Зеленскому удалось втянуть в конфликт абсолютно всех, было это интересно это кому-то или нет.
общество политика передача программа Евгений Попов Ольга Скабеева шоу ток-шоу популярное
В ДНР подтвердили версию гибели 4-летнего мальчика. 60 минут
12 апреля 2021
15:59

В ДНР подтвердили версию гибели 4-летнего мальчика. 60 минут

Зеленский попросил поддержку у президента Турции. 60 минут
12 апреля 2021
15:45

Зеленский попросил поддержку у президента Турции. 60 минут

Депутат Рады: Зеленский вместо политической мудрости использует браваду. 60 минут
12 апреля 2021
15:16

Депутат Рады: Зеленский вместо политической мудрости использует браваду. 60 минут

Песков: Россия ни для кого не представляет угрозы. 60 минут
12 апреля 2021
14:34

Песков: Россия ни для кого не представляет угрозы. 60 минут

Александр Рар: европейцам не нужна война на востоке. 60 минут
12 апреля 2021
13:40

Александр Рар: европейцам не нужна война на востоке. 60 минут

Украина обвинила Россию в эскалации конфликта в Донбассе. 60 минут
11 апреля 2021
10:15

Украина обвинила Россию в эскалации конфликта в Донбассе. 60 минут

Украина в шаге от войны в Донбассе. 60 минут
10 апреля 2021
12:40

Украина в шаге от войны в Донбассе. 60 минут

Президент Зеленский отметил разговор с коллегой Байденом обострением в Донбассе. 60 минут
10 апреля 2021
10:05

Президент Зеленский отметил разговор с коллегой Байденом обострением в Донбассе. 60 минут

Скандал с украинскими эскортницами в ОАЭ. 60 минут
09 апреля 2021
21:25

Скандал с украинскими эскортницами в ОАЭ. 60 минут

Взятки ради общественного блага. 60 минут
09 апреля 2021
21:13

Взятки ради общественного блага. 60 минут