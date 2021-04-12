Эфир от 12.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Мир вокруг изменился: тотальные учения, заявления, звонки глав государств, ежедневные осуждения России, разведывательные полеты возле Крыма, а в Черное море заходят американские эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами. На Украине объявляют, что это четкий сигнал России: в случае агрессии корабли США уничтожат черноморский флот России. В состояние повышенной боевой готовности привела войска Великобритания. Госсекретарь Блинкен и глава Пентагона Остин отправились в Брюссель. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" выясняют, как Владимиру Зеленскому удалось втянуть в конфликт абсолютно всех, было это интересно это кому-то или нет.