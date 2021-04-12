Песков: Россия ни для кого не представляет угрозы. 60 минут

Рядом с Россией находится страна, в которой в любой момент может начаться гражданская война, в которой руководство может начать решать внутренние проблемы силовыми методами. Как заметил в эфире программы "60 минут" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия лишь обеспечивает безопасность на своих границах, и каким образом она это делает, как перемещает войска на своей территории, не должно ни у кого вызывать обеспокоенности. "Россия ни для кого не представляет угрозы, – заявил Дмитрий Песков, – А остудить горячие головы в Киеве мы пытаемся уже давно, еще до переворота, который и привел к образованию двух самопровозглашенных республик»". Сегодня, как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, Украина последовательно отторгает эти территории от себя, отвергает миллионы людей, которые там проживают.