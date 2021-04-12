12 апреля 2021 14:34

Песков: Россия ни для кого не представляет угрозы. 60 минут

Рядом с Россией находится страна, в которой в любой момент может начаться гражданская война, в которой руководство может начать решать внутренние проблемы силовыми методами. Как заметил в эфире программы "60 минут" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия лишь обеспечивает безопасность на своих границах, и каким образом она это делает, как перемещает войска на своей территории, не должно ни у кого вызывать обеспокоенности. "Россия ни для кого не представляет угрозы, – заявил Дмитрий Песков, – А остудить горячие головы в Киеве мы пытаемся уже давно, еще до переворота, который и привел к образованию двух самопровозглашенных республик»". Сегодня, как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, Украина последовательно отторгает эти территории от себя, отвергает миллионы людей, которые там проживают.
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В ДНР подтвердили версию гибели 4-летнего мальчика. 60 минут
12 апреля 2021
15:59

В ДНР подтвердили версию гибели 4-летнего мальчика. 60 минут

Зеленский попросил поддержку у президента Турции. 60 минут
12 апреля 2021
15:45

Зеленский попросил поддержку у президента Турции. 60 минут

Депутат Рады: Зеленский вместо политической мудрости использует браваду. 60 минут
12 апреля 2021
15:16

Депутат Рады: Зеленский вместо политической мудрости использует браваду. 60 минут

Александр Рар: европейцам не нужна война на востоке. 60 минут
12 апреля 2021
13:40

Александр Рар: европейцам не нужна война на востоке. 60 минут

Эфир от 12.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
12 апреля 2021
12:40

Эфир от 12.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Украина обвинила Россию в эскалации конфликта в Донбассе. 60 минут
11 апреля 2021
10:15

Украина обвинила Россию в эскалации конфликта в Донбассе. 60 минут

Украина в шаге от войны в Донбассе. 60 минут
10 апреля 2021
12:40

Украина в шаге от войны в Донбассе. 60 минут

Президент Зеленский отметил разговор с коллегой Байденом обострением в Донбассе. 60 минут
10 апреля 2021
10:05

Президент Зеленский отметил разговор с коллегой Байденом обострением в Донбассе. 60 минут

Скандал с украинскими эскортницами в ОАЭ. 60 минут
09 апреля 2021
21:25

Скандал с украинскими эскортницами в ОАЭ. 60 минут

Взятки ради общественного блага. 60 минут
09 апреля 2021
21:13

Взятки ради общественного блага. 60 минут