Военная активность Соединенных Штатов, включая поход их кораблей в Черное море, совершается регулярно, а в последнее время еще и сопровождается агрессивной риторикой о том, что делает Россия на границе с Украиной. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, ответ на это простой: российская армия у себя дома и это наша страна. В отличие от Соединенных Штатов, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине в тысячах километров от своей территории. Фрагмент выступления Сергея Лаврова показан в эфире программы "60 минут".