12 апреля 2021 21:18

Зеленский: членство в НАТО может усугубить конфликт, но это наш выбор. 60 минут

В нашумевшей поездке президента и главнокомандующего Зеленского по позициям ВСУ на линии разграничения сторон в качестве постоянных фиксаторов его действий, встреч и заявлений была выбрана съемочная группа CNN. Владимир Зеленский рассказал корреспонденту телеканала, каково самочувствие бойцов ВСУ, каковы его планы на ближайшее будущее. Журналисты часто удивлялись, в каких условиях украинские военные собираются вести боевые действия. В завершение корреспондент спросил Владимира Зеленского о возможном статусе страны-члена НАТО. "Возможно Вы правы и статус НАТО только усугубит конфликт в стране, но это наша страна, – ответил Зеленский, – и нам решать, где нам быть". Фрагмент репортажа CNN показан в эфире программы "60 минут".
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