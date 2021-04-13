Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым

Весь бывший Советский Союз 12 апреля отметил День космонавтики. Этот праздник не порадовал только Украину. Она в страшном сне не могла себе представить, что всего за 30 лет пройдет путь от космической страны до комической. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Потенциал, по словам эксперта, у Незалежной был, но она взяла курс, превративший ее в аграрную и полностью подчиняющуюся США страну. Именно поэтому на Украине творится хаос. Мало того, невозможно даже оценить ситуацию на линии разграничения в Донбассе: главком ВСУ и американская разведка приводят одновременно данные, совершенно противоречащие друг другу. "Это означает, все цифры – придуманные", – заключил г-н Килинкаров.