13 апреля 2021 09:45

Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым

Весь бывший Советский Союз 12 апреля отметил День космонавтики. Этот праздник не порадовал только Украину. Она в страшном сне не могла себе представить, что всего за 30 лет пройдет путь от космической страны до комической. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Потенциал, по словам эксперта, у Незалежной был, но она взяла курс, превративший ее в аграрную и полностью подчиняющуюся США страну. Именно поэтому на Украине творится хаос. Мало того, невозможно даже оценить ситуацию на линии разграничения в Донбассе: главком ВСУ и американская разведка приводят одновременно данные, совершенно противоречащие друг другу. "Это означает, все цифры – придуманные", – заключил г-н Килинкаров.
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Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
10:20

Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым

Журналист из проекта WarGonzo: Донбасс морально готов. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
03:07

Журналист из проекта WarGonzo: Донбасс морально готов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинский эксперт: мы чуть-чуть отошли от опасной черты. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
02:26

Украинский эксперт: мы чуть-чуть отошли от опасной черты. Вечер с Владимиром Соловьевым

Вышинский о ситуации в Донбассе: Украина может повторить ошибки Грузии. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
10:57

Вышинский о ситуации в Донбассе: Украина может повторить ошибки Грузии. Вечер с Владимиром Соловьевым

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12 апреля 2021
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Симоньян: конфликт в Донбассе может спровоцировать кибервойну. Вечер с Владимиром Соловьевым

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Жириновский: всем выгодно разрешить конфликт на Украине. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 12.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
01:15

Эфир от 12.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 11.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
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Эфир от 11.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден упустил все возможности извиниться за оскорбление Путина. Вечер с Владимиром Соловьевым
11 апреля 2021
10:00

Байден упустил все возможности извиниться за оскорбление Путина. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинские власти мобилизуют всю страну на войну с Донбассом. Вечер с Владимиром Соловьевым
10 апреля 2021
10:00

Украинские власти мобилизуют всю страну на войну с Донбассом. Вечер с Владимиром Соловьевым