Эфир от 13.04.2021 (14:00). Вести

Как будут вывозить российских туристов из Турции, и что делать тем, у кого турпутевка уже на руках? В Турции за сутки 200 погибших от коронавируса. Привиться от COVID-19 на дому – такая возможность появилась у маломобильных граждан столицы. В Екатеринбурге двое прохожих спасли от гибели на городском пруду семилетнего ребенка. Япония сбросит в океан радиационную воду с аварийной АЭС "Фукусима". Это решение соответствует мировой практике. Майское тепло в апреле: температура выше нормы и навигация началась раньше срока.