13 апреля 2021 14:00

Эфир от 13.04.2021 (14:00). Вести

Как будут вывозить российских туристов из Турции, и что делать тем, у кого турпутевка уже на руках? В Турции за сутки 200 погибших от коронавируса. Привиться от COVID-19 на дому – такая возможность появилась у маломобильных граждан столицы. В Екатеринбурге двое прохожих спасли от гибели на городском пруду семилетнего ребенка. Япония сбросит в океан радиационную воду с аварийной АЭС "Фукусима". Это решение соответствует мировой практике. Майское тепло в апреле: температура выше нормы и навигация началась раньше срока.
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Эфир от 13.04.2021 (17:00). Вести
13 апреля 2021
17:00

Эфир от 13.04.2021 (17:00). Вести

Здание в Комсомольске, где травмировался подросток, остается открытым. Вести
13 апреля 2021
16:10

Здание в Комсомольске, где травмировался подросток, остается открытым. Вести

В многоэтажном доме Барнаула разорвало мусоропровод. Вести
13 апреля 2021
16:01

В многоэтажном доме Барнаула разорвало мусоропровод. Вести

В Тамбове произошла авария с тремя пострадавшими. Вести
13 апреля 2021
15:25

В Тамбове произошла авария с тремя пострадавшими. Вести

В Тамбове пенсионер спилил ценные породы деревьев для растопки. Вести
13 апреля 2021
15:23

В Тамбове пенсионер спилил ценные породы деревьев для растопки. Вести

Гости или бывшие узники китовой тюрьмы? В акватории Владивостока вновь замечены белухи. Вести
13 апреля 2021
14:53

Гости или бывшие узники китовой тюрьмы? В акватории Владивостока вновь замечены белухи. Вести

Скончался солист золотого состава группы "Песняры" Леонид Борткевич. Вести
13 апреля 2021
14:39

Скончался солист золотого состава группы "Песняры" Леонид Борткевич. Вести

Участник штурма Кенигсберга возглавит колонну на Параде Победы в Калининграде. Вести
13 апреля 2021
14:19

Участник штурма Кенигсберга возглавит колонну на Параде Победы в Калининграде. Вести

Жительница Кургана поделилась воспоминаниями о встрече с Гагариным. Вести
13 апреля 2021
13:48

Жительница Кургана поделилась воспоминаниями о встрече с Гагариным. Вести

Сафари-парк поделился кадрами первого купания белых медвежат. Вести
13 апреля 2021
13:27

Сафари-парк поделился кадрами первого купания белых медвежат. Вести