13 апреля 2021 15:02

Театр Романа Виктюка проведет "Дни памяти мастера" к юбилею своего основателя. Вести-Москва

Театр Романа Виктюка проведет "Дни памяти мастера" к юбилею своего основателя. Об этом на сборе труппы рассказал художественный руководитель Денис Азаров. В октябре Роману Виктюку исполнилось бы 85 лет. К этой дате в театре будет открыта выставка, на основной сцене восстановят его спектакль "Нежность". Кроме того, в театрах Таллина, Киева, Львова, где когда-то работал Виктюк, пройдут читки поставленных им пьес. Говорили на сборе труппы и о планах театра на ближайшие полтора года.
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