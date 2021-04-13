13 апреля 2021 21:03

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут

Сегодня состоялся телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Как следует из официального сообщения Белого дома, фрагмент которого дан в эфире программы "60 минут", два лидера обсудили ряд региональных и глобальных проблем, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по вопросам контроля над вооружения по договору о СНВ. Президент США, подчеркивается в сообщении, дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать в защиту своих интересов в ответ на действия России: кибератаки и вмешательство в выборы. Г-н Байден также выразил озабоченность наращиванием российской военной мощи в Крыму и на границе с Украиной.
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В НАТО рады видеть Украину в гостях у, но не среди членов альянса. 60 минут
13 апреля 2021
21:20

В НАТО рады видеть Украину в гостях у, но не среди членов альянса. 60 минут

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут
13 апреля 2021
20:48

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут
13 апреля 2021
19:32

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут

Байден предложил встречу Путину. 60 минут
13 апреля 2021
18:40

Байден предложил встречу Путину. 60 минут

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут
13 апреля 2021
16:12

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут

Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе. 60 минут
13 апреля 2021
15:06

Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе. 60 минут

Глава МИД Украины заверил НАТО в миролюбии Киева. 60 минут
13 апреля 2021
14:02

Глава МИД Украины заверил НАТО в миролюбии Киева. 60 минут

Собкор ВГТРК: ЕС и НАТО обеспокоены ситуацией вокруг Донбасса. 60 минут
13 апреля 2021
13:47

Собкор ВГТРК: ЕС и НАТО обеспокоены ситуацией вокруг Донбасса. 60 минут

Зеленский побегал по окопам с CNN. 60 минут
13 апреля 2021
12:56

Зеленский побегал по окопам с CNN. 60 минут

Эфир от 13.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
13 апреля 2021
12:40

Эфир от 13.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут