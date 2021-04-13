Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут

Сегодня состоялся телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Как следует из официального сообщения Белого дома, фрагмент которого дан в эфире программы "60 минут", два лидера обсудили ряд региональных и глобальных проблем, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по вопросам контроля над вооружения по договору о СНВ. Президент США, подчеркивается в сообщении, дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать в защиту своих интересов в ответ на действия России: кибератаки и вмешательство в выборы. Г-н Байден также выразил озабоченность наращиванием российской военной мощи в Крыму и на границе с Украиной.