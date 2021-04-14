На острове Сент-Винсент и в Эквадоре проснулись вулканы. Новости на "России 24"

На острове Сент-Винсент не утихает вулкан Ла Суфриер. Он выбросил в небо очередной столб дыма и пепла. Эвакуированы тысячи человек. Те, кто остался, столкнулись с нехваткой питьевой воды. За ней люди по несколько часов стоят в очереди. Но даже эти запасы могут скоро закончится из-за небывалой активности вулкана – все усыпано пеплом. С перебоями работает электричество. Власти подсчитали, что на восстановление острова потребуются сотни миллионов долларов. В Эквадоре ситуация не лучше.