14 апреля 2021 07:38

На острове Сент-Винсент и в Эквадоре проснулись вулканы. Новости на "России 24"

На острове Сент-Винсент не утихает вулкан Ла Суфриер. Он выбросил в небо очередной столб дыма и пепла. Эвакуированы тысячи человек. Те, кто остался, столкнулись с нехваткой питьевой воды. За ней люди по несколько часов стоят в очереди. Но даже эти запасы могут скоро закончится из-за небывалой активности вулкана – все усыпано пеплом. С перебоями работает электричество. Власти подсчитали, что на восстановление острова потребуются сотни миллионов долларов. В Эквадоре ситуация не лучше.
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Прекращено уголовное преследование экс-главы Аргентины Киршнер. Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:39

Прекращено уголовное преследование экс-главы Аргентины Киршнер. Новости на "России 24"

Популярного американского телеведущего обвиняют в расизме. Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:39

Популярного американского телеведущего обвиняют в расизме. Новости на "России 24"

В Йошкар-Оле сотрудники почты готовятся к половодью. Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:38

В Йошкар-Оле сотрудники почты готовятся к половодью. Новости на "России 24"

Авиацию привлекут к тушению природных пожаров в Воронежской области. Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:32

Авиацию привлекут к тушению природных пожаров в Воронежской области. Новости на "России 24"

Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию". Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:22

Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию". Новости на "России 24"

В Иркутской области растет число подтопленных сел. Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:16

В Иркутской области растет число подтопленных сел. Новости на "России 24"

Коронавирус внес изменения в празднование Рамадана. Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:10

Коронавирус внес изменения в празднование Рамадана. Новости на "России 24"

В Новосибирскую область поступила первая партия "ЭпиВакКороны". Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:08

В Новосибирскую область поступила первая партия "ЭпиВакКороны". Новости на "России 24"

Послу РФ в Швеции припомнили кибератаки 2017 года. Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:04

Послу РФ в Швеции припомнили кибератаки 2017 года. Новости на "России 24"

Нацпроект позволил отремонтировать поликлиники Орловской области. Новости на "России 24"
14 апреля 2021
07:03

Нацпроект позволил отремонтировать поликлиники Орловской области. Новости на "России 24"