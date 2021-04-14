Политолог: США впервые поверили в серьезность российской позиции по Донбассу. Вечер с Владимиром Соловьевым

США впервые начали воспринимать наши слова серьезно. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал политолог Дмитрий Евстафьев, комментируя звонок американского президента Владимиру Путину. Раньше, когда РФ говорила о красных линиях, о том, что не сдаст Донбасс и готова к операции по принуждению к стабильности, Америка не верила. А сейчас начинает верить, отметил политолог. Но США уже не могут принять решение остановиться в наращивании геополитического конфликта. "Они сами создали ситуацию, когда хвост начал вилять собакой", – подчеркнул г-н Евстафьев.