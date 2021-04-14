14 апреля 2021 10:33

Политолог: США впервые поверили в серьезность российской позиции по Донбассу. Вечер с Владимиром Соловьевым

США впервые начали воспринимать наши слова серьезно. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал политолог Дмитрий Евстафьев, комментируя звонок американского президента Владимиру Путину. Раньше, когда РФ говорила о красных линиях, о том, что не сдаст Донбасс и готова к операции по принуждению к стабильности, Америка не верила. А сейчас начинает верить, отметил политолог. Но США уже не могут принять решение остановиться в наращивании геополитического конфликта. "Они сами создали ситуацию, когда хвост начал вилять собакой", – подчеркнул г-н Евстафьев.
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Шахназаров: России сегодняшняя Украина не нужна. Вечер с Владимиром Соловьевым
14 апреля 2021
10:46

Шахназаров: России сегодняшняя Украина не нужна. Вечер с Владимиром Соловьевым

Американская провокация России обернулась военными страхами Запада. Вечер с Владимиром Соловьевым
14 апреля 2021
04:27

Американская провокация России обернулась военными страхами Запада. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 13.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
23:35

Эфир от 13.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
10:20

Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
09:45

Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым

Журналист из проекта WarGonzo: Донбасс морально готов. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
03:07

Журналист из проекта WarGonzo: Донбасс морально готов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинский эксперт: мы чуть-чуть отошли от опасной черты. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
02:26

Украинский эксперт: мы чуть-чуть отошли от опасной черты. Вечер с Владимиром Соловьевым

Вышинский о ситуации в Донбассе: Украина может повторить ошибки Грузии. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
10:57

Вышинский о ситуации в Донбассе: Украина может повторить ошибки Грузии. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: конфликт в Донбассе может спровоцировать кибервойну. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
10:34

Симоньян: конфликт в Донбассе может спровоцировать кибервойну. Вечер с Владимиром Соловьевым

Жириновский: всем выгодно разрешить конфликт на Украине. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
02:33

Жириновский: всем выгодно разрешить конфликт на Украине. Вечер с Владимиром Соловьевым