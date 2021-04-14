14 апреля 2021 12:40

Эфир от 14.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Выясняются подробности звонка Джо Байдена российскому президенту. Как оказалось глава США не собирался извиниться перед Владимиром Путиным за недавние слова об убийце. Судя по сообщениям Белого дома Байден, подтвердил курс на построение стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но исходя из исключительных интересов США. Встречу с Владимиром Путиным Джо Байден предложил провести в ближайшие месяцы, но место и характер саммита пока не определены ни в Вашингтоне, ни в Москве. Обсуждение этой и других тем в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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В НАТО рады видеть Украину в гостях у, но не среди членов альянса. 60 минут
13 апреля 2021
21:20

В НАТО рады видеть Украину в гостях у, но не среди членов альянса. 60 минут

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут
13 апреля 2021
21:03

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут
13 апреля 2021
20:48

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут
13 апреля 2021
19:32

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут

Эфир от 13.04.2021 (18:40). Байден предложил встречу Путину. 60 минут
13 апреля 2021
18:40

Эфир от 13.04.2021 (18:40). Байден предложил встречу Путину. 60 минут

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут
13 апреля 2021
16:12

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут

Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе. 60 минут
13 апреля 2021
15:06

Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе. 60 минут

Глава МИД Украины заверил НАТО в миролюбии Киева. 60 минут
13 апреля 2021
14:02

Глава МИД Украины заверил НАТО в миролюбии Киева. 60 минут

Собкор ВГТРК: ЕС и НАТО обеспокоены ситуацией вокруг Донбасса. 60 минут
13 апреля 2021
13:47

Собкор ВГТРК: ЕС и НАТО обеспокоены ситуацией вокруг Донбасса. 60 минут

Зеленский побегал по окопам с CNN. 60 минут
13 апреля 2021
12:56

Зеленский побегал по окопам с CNN. 60 минут