Псаки: встреча Байдена с Путиным не отразится на отношении США к России. 60 минут

Предложение американского президента о встрече с Владимиром Путиным стало самой обсуждаемой новостью в мировых СМИ. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки долго спрашивали о месте и дате встречи, попросив назвать хотя бы на каком полушарии планеты это может произойти. По замыслу администрации Байдена разговор с российским президентом будет вестись на американских условиях и с американской повесткой. При этом США, как заверила г-жа Псаки, не собирается отказываться от политики санкций и назвала Россию страной-изгоем. Подробности в сюжете программы "60 минут".