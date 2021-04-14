14 апреля 2021 14:47

Псаки: встреча Байдена с Путиным не отразится на отношении США к России. 60 минут

Предложение американского президента о встрече с Владимиром Путиным стало самой обсуждаемой новостью в мировых СМИ. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки долго спрашивали о месте и дате встречи, попросив назвать хотя бы на каком полушарии планеты это может произойти. По замыслу администрации Байдена разговор с российским президентом будет вестись на американских условиях и с американской повесткой. При этом США, как заверила г-жа Псаки, не собирается отказываться от политики санкций и назвала Россию страной-изгоем. Подробности в сюжете программы "60 минут".
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Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит. 60 минут
14 апреля 2021
15:34

Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит. 60 минут

Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом. 60 минут
14 апреля 2021
13:12

Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом. 60 минут

Песков: пока рано говорить о встрече Путина и Байдена. 60 минут
14 апреля 2021
13:05

Песков: пока рано говорить о встрече Путина и Байдена. 60 минут

Эфир от 14.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
14 апреля 2021
12:40

Эфир от 14.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

В НАТО рады видеть Украину в гостях, но не среди членов альянса. 60 минут
13 апреля 2021
21:20

В НАТО рады видеть Украину в гостях, но не среди членов альянса. 60 минут

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут
13 апреля 2021
21:03

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут
13 апреля 2021
20:48

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут
13 апреля 2021
19:32

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут

Эфир от 13.04.2021 (18:40). Байден предложил встречу Путину. 60 минут
13 апреля 2021
18:40

Эфир от 13.04.2021 (18:40). Байден предложил встречу Путину. 60 минут

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут
13 апреля 2021
16:12

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут