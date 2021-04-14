14 апреля 2021 13:02

Святая Псалтырь: "Даст тебе Господь по сердцу твоему". Серия 18. Гибель империи. Российский урок

"Гибель империи. Российский урок" – авторский цикл документальных фильмов митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Цикл рассказывает о революционных событиях Февраля 1917 года, а также о предпосылках к ним. Со времени тех событий прошло уже более ста лет, однако их значимость не ослабевает с годами. Февраль семнадцатого года стал судьбоносным моментом в истории Российского государства, началом сильных потрясений. Февральская революция оставила после себя очень много вопросов.
общество экономика политика фильм история Россия империя Революция 1917 года документалистика
И.П. Павлов: "Есть ли у нас свобода мысли? Надо сказать, что нет". Серия 17. Гибель империи. Российский урок
13 апреля 2021
13:27

И.П. Павлов: "Есть ли у нас свобода мысли? Надо сказать, что нет". Серия 17. Гибель империи. Российский урок

И.Л. Солоневич: "Россию погубила сплетня". Серия 16. Гибель империи. Российский урок
12 апреля 2021
13:28

И.Л. Солоневич: "Россию погубила сплетня". Серия 16. Гибель империи. Российский урок

С.Л. Франк: "Религией русского общества стала революция". Серия 15. Гибель империи. Российский урок
09 апреля 2021
12:59

С.Л. Франк: "Религией русского общества стала революция". Серия 15. Гибель империи. Российский урок

В. А. Маклаков: "Все кумиры общественности умели только ругать власть, но не умели управлять...". Серия 14. Гибель империи. Российский урок
08 апреля 2021
13:26

В. А. Маклаков: "Все кумиры общественности умели только ругать власть, но не умели управлять...". Серия 14. Гибель империи. Российский урок

"Я вспомню: Россия, свобода, Керенский на белом коне". Серия 13. Гибель империи. Российский урок
07 апреля 2021
13:08

"Я вспомню: Россия, свобода, Керенский на белом коне". Серия 13. Гибель империи. Российский урок

Николай Второй: "Кругом измена, и трусость, и обман". Серия 12. Гибель империи. Российский урок
06 апреля 2021
13:05

Николай Второй: "Кругом измена, и трусость, и обман". Серия 12. Гибель империи. Российский урок

"Коммерсант" от 07.02.1917: "Мандаринов на рынке нет. Отсутствуют ананасы". Серия 11. Гибель империи. Российский урок
05 апреля 2021
13:57

"Коммерсант" от 07.02.1917: "Мандаринов на рынке нет. Отсутствуют ананасы". Серия 11. Гибель империи. Российский урок

В.И. Ленин: "Мы, старики, до революции не доживем". Серия 10. Гибель империи. Российский урок
02 апреля 2021
12:45

В.И. Ленин: "Мы, старики, до революции не доживем". Серия 10. Гибель империи. Российский урок

Карл фон Клаузевиц: "Россия может быть побеждена лишь действием внутренних раздоров". Серия 9. Гибель империи. Российский урок
01 апреля 2021
13:18

Карл фон Клаузевиц: "Россия может быть побеждена лишь действием внутренних раздоров". Серия 9. Гибель империи. Российский урок

Лорд Палмертон: "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет". Серия 8. Гибель империи. Российский урок
31 марта 2021
12:28

Лорд Палмертон: "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет". Серия 8. Гибель империи. Российский урок