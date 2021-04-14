Святая Псалтырь: "Даст тебе Господь по сердцу твоему". Серия 18. Гибель империи. Российский урок

"Гибель империи. Российский урок" – авторский цикл документальных фильмов митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Цикл рассказывает о революционных событиях Февраля 1917 года, а также о предпосылках к ним. Со времени тех событий прошло уже более ста лет, однако их значимость не ослабевает с годами. Февраль семнадцатого года стал судьбоносным моментом в истории Российского государства, началом сильных потрясений. Февральская революция оставила после себя очень много вопросов.