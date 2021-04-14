Эксперт: агрессивное поведение блока НАТО только способствует расколу Украины. 60 минут

Мир стоит на пороге масштабного военно-политического кризиса. Как подчеркнул в эфире программы "60 минут" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, последние заявления генсека НАТО и руководства США говорят, что складывается очень тревожная ситуация. С интересами России Запад больше считаться не собирается, используя метод кнута и пряника: с одной стороны звонок Байдена, с другой агрессивные речи верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Тода Уолтерса. Генерал заявил, что альянс является основой боевого потенциала и фундаментом сдерживания России, который делает все, чтобы не допустить российского вторжения и остановить агрессивные намерения Москвы. Все это, по мнению Игоря Коротченко, может привести только к одному – к появлению на карте Европы нового государства – Республика Восточная Украина.