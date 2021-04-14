14 апреля 2021 20:44

Эксперт: агрессивное поведение блока НАТО только способствует расколу Украины. 60 минут

Мир стоит на пороге масштабного военно-политического кризиса. Как подчеркнул в эфире программы "60 минут" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, последние заявления генсека НАТО и руководства США говорят, что складывается очень тревожная ситуация. С интересами России Запад больше считаться не собирается, используя метод кнута и пряника: с одной стороны звонок Байдена, с другой агрессивные речи верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Тода Уолтерса. Генерал заявил, что альянс является основой боевого потенциала и фундаментом сдерживания России, который делает все, чтобы не допустить российского вторжения и остановить агрессивные намерения Москвы. Все это, по мнению Игоря Коротченко, может привести только к одному – к появлению на карте Европы нового государства – Республика Восточная Украина.
общество политика Россия программа Украина НАТО Евгений Попов Ольга Скабеева Игорь Коротченко Донбасс популярное
Военкор: новость о звонке Байдена не умиротворила украинских артиллеристов. 60 минут
14 апреля 2021
21:14

Военкор: новость о звонке Байдена не умиротворила украинских артиллеристов. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Белый дом испугался провала украинского проекта. 60 минут
14 апреля 2021
19:28

Шеф бюро ВГТРК: Белый дом испугался провала украинского проекта. 60 минут

Fox News прокомментировал жесткость Байдена в отношении РФ. 60 минут
14 апреля 2021
18:47

Fox News прокомментировал жесткость Байдена в отношении РФ. 60 минут

Эфир от 14.04.2021 (18:40) Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу. 60 минут
14 апреля 2021
18:40

Эфир от 14.04.2021 (18:40) Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу. 60 минут

Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит. 60 минут
14 апреля 2021
15:34

Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит. 60 минут

Псаки: встреча Байдена с Путиным не отразится на отношении США к России. 60 минут
14 апреля 2021
14:47

Псаки: встреча Байдена с Путиным не отразится на отношении США к России. 60 минут

Президент РФ сделал вторую прививку от коронавируса. 60 минут
14 апреля 2021
13:27

Президент РФ сделал вторую прививку от коронавируса. 60 минут

Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом. 60 минут
14 апреля 2021
13:12

Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом. 60 минут

Песков: пока рано говорить о встрече Путина и Байдена. 60 минут
14 апреля 2021
13:05

Песков: пока рано говорить о встрече Путина и Байдена. 60 минут

Эфир от 14.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
14 апреля 2021
12:40

Эфир от 14.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут