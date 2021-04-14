14 апреля 2021 21:56

Украинские СМИ доводят себя до истерики кадрами с российских военных учений. 60 минут

Украинские телеканалы постоянным нагнетанием обстановки вокруг угрозы российского вторжения перестали отличать правду от вымысла. В эфирах разных программ эксперты вполне серьезно обсуждают перспективные направления ударов российской армии, и какие населенные пункты окажутся заняты захватчиками: Очаков или Мелитополь. Панику вызывают маневры российской армии под Воронежем и военные катера в акватории Дона. Особо впечатлили украинских журналистов ракетные комплексы "Искандер", которые предназначены, как уверены они, переброшены к украинско-российской границе для подавления ПВО Украины и ее ракетного щита. Сюжеты украинского ТВ показаны в эфире программы "60 минут".
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Патрушев предупредил, что Киев может спровоцировать военное вторжение в Крым. 60 минут
14 апреля 2021
22:04

Патрушев предупредил, что Киев может спровоцировать военное вторжение в Крым. 60 минут

Военкор: новость о звонке Байдена не умиротворила украинских артиллеристов. 60 минут
14 апреля 2021
21:14

Военкор: новость о звонке Байдена не умиротворила украинских артиллеристов. 60 минут

Эксперт: агрессивное поведение блока НАТО только способствует расколу Украины. 60 минут
14 апреля 2021
20:44

Эксперт: агрессивное поведение блока НАТО только способствует расколу Украины. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Белый дом испугался провала украинского проекта. 60 минут
14 апреля 2021
19:28

Шеф бюро ВГТРК: Белый дом испугался провала украинского проекта. 60 минут

Fox News прокомментировал жесткость Байдена в отношении РФ. 60 минут
14 апреля 2021
18:47

Fox News прокомментировал жесткость Байдена в отношении РФ. 60 минут

Эфир от 14.04.2021 (18:40) Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу. 60 минут
14 апреля 2021
18:40

Эфир от 14.04.2021 (18:40) Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу. 60 минут

Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит. 60 минут
14 апреля 2021
15:34

Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит. 60 минут

Псаки: встреча Байдена с Путиным не отразится на отношении США к России. 60 минут
14 апреля 2021
14:47

Псаки: встреча Байдена с Путиным не отразится на отношении США к России. 60 минут

Президент РФ сделал вторую прививку от коронавируса. 60 минут
14 апреля 2021
13:27

Президент РФ сделал вторую прививку от коронавируса. 60 минут

Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом. 60 минут
14 апреля 2021
13:12

Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом. 60 минут