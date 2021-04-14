Украинские СМИ доводят себя до истерики кадрами с российских военных учений. 60 минут

Украинские телеканалы постоянным нагнетанием обстановки вокруг угрозы российского вторжения перестали отличать правду от вымысла. В эфирах разных программ эксперты вполне серьезно обсуждают перспективные направления ударов российской армии, и какие населенные пункты окажутся заняты захватчиками: Очаков или Мелитополь. Панику вызывают маневры российской армии под Воронежем и военные катера в акватории Дона. Особо впечатлили украинских журналистов ракетные комплексы "Искандер", которые предназначены, как уверены они, переброшены к украинско-российской границе для подавления ПВО Украины и ее ракетного щита. Сюжеты украинского ТВ показаны в эфире программы "60 минут".