Эксперт: Германия мечтает свалить минские соглашения на США. Вечер с Владимиром Соловьевым

По поводу встречи Джо Байдена и Владимира Путина ни один из немецких политиков толком не высказался, отметил в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский. Он считает, что на это есть несколько причин. Меркель и ее заместители "спят и видят, как бы им уйти от Минска и Украины", перекинуть решение этой проблемы на США и Россию. Кроме того, после активной поддержки украинским президентом Байдена в стремлении закрыть "Северный поток-2" прекратились хвалебные речи в пользу Зеленского, чего раньше было очень много. "Зеленский проигрывает не только внутри страны, он стал проигрывать и в Европе. В Германии это начали четко понимать", – подчеркнул г-н Сосновский.