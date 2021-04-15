15 апреля 2021 11:06

Эксперт: Германия мечтает свалить минские соглашения на США. Вечер с Владимиром Соловьевым

По поводу встречи Джо Байдена и Владимира Путина ни один из немецких политиков толком не высказался, отметил в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский. Он считает, что на это есть несколько причин. Меркель и ее заместители "спят и видят, как бы им уйти от Минска и Украины", перекинуть решение этой проблемы на США и Россию. Кроме того, после активной поддержки украинским президентом Байдена в стремлении закрыть "Северный поток-2" прекратились хвалебные речи в пользу Зеленского, чего раньше было очень много. "Зеленский проигрывает не только внутри страны, он стал проигрывать и в Европе. В Германии это начали четко понимать", – подчеркнул г-н Сосновский.
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Седьмая годовщина АТО в Донбассе: преступление без срока давности. Вечер с Владимиром Соловьевым
15 апреля 2021
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Седьмая годовщина АТО в Донбассе: преступление без срока давности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: я не верю в смысл переговоров с США. Вечер с Владимиром Соловьевым
15 апреля 2021
03:45

Симоньян: я не верю в смысл переговоров с США. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: США боятся, что Россия решит вопрос с Украиной. Вечер с Владимиром Соловьевым
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Политолог: США боятся, что Россия решит вопрос с Украиной. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 14.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
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13 апреля 2021
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Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
10:20

Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
09:45

Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым