Вашингтон торопится провести встречу Путина и Байдена. 60 минут

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен высказался за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, что он отождествляет с возможностью для Вашингтона диктовать Москве условия, идущие вразрез российским национальным интересам. В Белом доме явно торопятся и заявляют, что встреча президентов России и США, предложенная Джо Байденом, могла бы состояться в ближайшие недели. Между тем, помощник российского лидера Юрий Ушаков дал понять послу США в РФ Джону Салливану, что в случае, если Вашингтон введет новые антироссийские санкции, на саммит, который Байден первоначально предложил провести в ближайшие месяцы в третьей стране, можно не рассчитывать. Сюжет об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".