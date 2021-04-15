15 апреля 2021 16:06

Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Донбасса. 60 минут

На президенте Украины Владимире Зеленском в период его нахождения у власти лежит ответственность за каждую связанную с действиями украинской армии смерть среди жителей Донбасса. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. "Вы просто банда, которая захватила власть, грабит эту страну, распродает землю", – сказал он, обращаясь к депутату украинской территориальной общины Гордею Белову, который также участвовал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Телеканал ARD показал, как жители Донбасса получают гражданство РФ. 60 минут
15 апреля 2021
15:45

Телеканал ARD показал, как жители Донбасса получают гражданство РФ. 60 минут

Собкор ВГТРК: житель Донецка погиб от снаряда украинской артиллерии. 60 минут
15 апреля 2021
15:05

Собкор ВГТРК: житель Донецка погиб от снаряда украинской артиллерии. 60 минут

Вашингтон торопится провести встречу Путина и Байдена. 60 минут
15 апреля 2021
13:05

Вашингтон торопится провести встречу Путина и Байдена. 60 минут

Эфир от 15.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
15 апреля 2021
12:40

Эфир от 15.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Патрушев предупредил, что Киев может спровоцировать военное вторжение в Крым. 60 минут
14 апреля 2021
22:04

Патрушев предупредил, что Киев может спровоцировать военное вторжение в Крым. 60 минут

Украинские СМИ доводят себя до истерики кадрами с российских военных учений. 60 минут
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21:56

Украинские СМИ доводят себя до истерики кадрами с российских военных учений. 60 минут

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14 апреля 2021
21:14

Военкор: новость о звонке Байдена не умиротворила украинских артиллеристов. 60 минут

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14 апреля 2021
20:44

Эксперт: агрессивное поведение блока НАТО только способствует расколу Украины. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Белый дом испугался провала украинского проекта. 60 минут
14 апреля 2021
19:28

Шеф бюро ВГТРК: Белый дом испугался провала украинского проекта. 60 минут

Fox News прокомментировал жесткость Байдена в отношении РФ. 60 минут
14 апреля 2021
18:47

Fox News прокомментировал жесткость Байдена в отношении РФ. 60 минут