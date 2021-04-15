Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Донбасса. 60 минут

На президенте Украины Владимире Зеленском в период его нахождения у власти лежит ответственность за каждую связанную с действиями украинской армии смерть среди жителей Донбасса. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. "Вы просто банда, которая захватила власть, грабит эту страну, распродает землю", – сказал он, обращаясь к депутату украинской территориальной общины Гордею Белову, который также участвовал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".