15 апреля 2021 17:00

Эфир от 15.04.2021 (17:00). Вести

Освободить социальную сферу от унижающей людей бюрократии. Такую задачу Путин поставил в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив с участием правительства. Ответ на санкции со стороны США будет неотвратимым, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Посол США уже вызван в МИД России. Вступило в действие ограничение полетов в Турцию и Танзанию. Решение принял оперативный штаб из-за роста заболеваемости в этих странах. В Турции за последние сутки выявили более 62 тысяч заболевших COVID-19. Это рекорд с начала пандемии.
политика Владимир Путин Вести Турция авиаперевозка АСИ/Агентство стратегических инициатив выпуски "Вестей" Танзания Госсовет коронавирус
Россиян, прибывающих в РФ из Абхазии, обязали сдавать тест на COVID-19. Вести
15 апреля 2021
17:19

Россиян, прибывающих в РФ из Абхазии, обязали сдавать тест на COVID-19. Вести

Косметический ремонт в подъезде: в Тамбове работает Школа потребителя. Вести
15 апреля 2021
17:13

Косметический ремонт в подъезде: в Тамбове работает Школа потребителя. Вести

Спорт рождает чемпионов: в НИУ "БелГУ" подвели спортивные итоги. Вести
15 апреля 2021
17:09

Спорт рождает чемпионов: в НИУ "БелГУ" подвели спортивные итоги. Вести

Огонь уничтожил часть деревни в Тамбовской области. Вести
15 апреля 2021
17:05

Огонь уничтожил часть деревни в Тамбовской области. Вести

Выпускники калужских школ пишут итоговое сочинение. Вести
15 апреля 2021
17:03

Выпускники калужских школ пишут итоговое сочинение. Вести

В Тамбовской области жительница села Кулеватово вместо травы сожгла автомобиль соседа. Вести
15 апреля 2021
16:58

В Тамбовской области жительница села Кулеватово вместо травы сожгла автомобиль соседа. Вести

Весенний паводок в Калужской области не нанес серьезного ущерба. Вести
15 апреля 2021
16:55

Весенний паводок в Калужской области не нанес серьезного ущерба. Вести

Водитель мотоцикла спровоцировал ДТП в Мичуринском районе Тамбова. Вести
15 апреля 2021
16:52

Водитель мотоцикла спровоцировал ДТП в Мичуринском районе Тамбова. Вести

Премьеры на театральных сценах Тамбова. Вести
15 апреля 2021
16:46

Премьеры на театральных сценах Тамбова. Вести

Восстановленный Як-40 пополнил парк техники аэродрома-музея Орешково под Калугой. Вести
15 апреля 2021
16:43

Восстановленный Як-40 пополнил парк техники аэродрома-музея Орешково под Калугой. Вести