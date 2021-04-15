Эфир от 15.04.2021 (17:00). Вести

Освободить социальную сферу от унижающей людей бюрократии. Такую задачу Путин поставил в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив с участием правительства. Ответ на санкции со стороны США будет неотвратимым, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Посол США уже вызван в МИД России. Вступило в действие ограничение полетов в Турцию и Танзанию. Решение принял оперативный штаб из-за роста заболеваемости в этих странах. В Турции за последние сутки выявили более 62 тысяч заболевших COVID-19. Это рекорд с начала пандемии.