15 апреля 2021 18:40

Эфир от 15.04.2021 (18:40) Байден объявил РФ чрезвычайной угрозой для безопасности США. 60 минут

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, с инициативой проведения которой выступили США, по всей видимости, не состоится. А, значит, и разрядки вокруг Украины тоже не будет. Сегодня Байден, который накануне звонил Путину, подписал указ о введении новых санкций – высылке десяти российских дипломатов из Вашингтона. Президент США ввел в стране чрезвычайное положение для борьбы с "российской агрессией" и впервые в истории объявил Россию чрезвычайной угрозой национальной безопасности. Об этом и других последних новостях – в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Донбасса. 60 минут
15 апреля 2021
16:06

Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Донбасса. 60 минут

Телеканал ARD показал, как жители Донбасса получают гражданство РФ. 60 минут
15 апреля 2021
15:45

Телеканал ARD показал, как жители Донбасса получают гражданство РФ. 60 минут

Собкор ВГТРК: житель Донецка погиб от снаряда украинской артиллерии. 60 минут
15 апреля 2021
15:05

Собкор ВГТРК: житель Донецка погиб от снаряда украинской артиллерии. 60 минут

Вашингтон торопится провести встречу Путина и Байдена. 60 минут
15 апреля 2021
13:05

Вашингтон торопится провести встречу Путина и Байдена. 60 минут

Эфир от 15.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
15 апреля 2021
12:40

Эфир от 15.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Патрушев предупредил, что Киев может спровоцировать военное вторжение в Крым. 60 минут
14 апреля 2021
22:04

Патрушев предупредил, что Киев может спровоцировать военное вторжение в Крым. 60 минут

Украинские СМИ доводят себя до истерики кадрами с российских военных учений. 60 минут
14 апреля 2021
21:56

Украинские СМИ доводят себя до истерики кадрами с российских военных учений. 60 минут

Военкор: новость о звонке Байдена не умиротворила украинских артиллеристов. 60 минут
14 апреля 2021
21:14

Военкор: новость о звонке Байдена не умиротворила украинских артиллеристов. 60 минут

Эксперт: агрессивное поведение блока НАТО только способствует расколу Украины. 60 минут
14 апреля 2021
20:44

Эксперт: агрессивное поведение блока НАТО только способствует расколу Украины. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Белый дом испугался провала украинского проекта. 60 минут
14 апреля 2021
19:28

Шеф бюро ВГТРК: Белый дом испугался провала украинского проекта. 60 минут