Эфир от 15.04.2021 (18:40) Байден объявил РФ чрезвычайной угрозой для безопасности США. 60 минут

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, с инициативой проведения которой выступили США, по всей видимости, не состоится. А, значит, и разрядки вокруг Украины тоже не будет. Сегодня Байден, который накануне звонил Путину, подписал указ о введении новых санкций – высылке десяти российских дипломатов из Вашингтона. Президент США ввел в стране чрезвычайное положение для борьбы с "российской агрессией" и впервые в истории объявил Россию чрезвычайной угрозой национальной безопасности. Об этом и других последних новостях – в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".