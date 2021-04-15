15 апреля 2021 20:31

Советник Байдена сравнил отношения США и России с эпохой холодной войны. 60 минут

Соединенные Штаты и Советский Союз не прерывали дипломатических контактов даже в самые мрачные времена холодной войны. Так советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил в интервью телеканалу CNN одновременное объявление российского президента убийцей с одной стороны, и последовавший вскоре звонок в Кремль с другой. Г-н Салливан вспомнил, что, направляя друг на друга свои ядерные арсеналы, лидеры главных на планете стран встречались друг с другом. Фрагмент интервью показан в эфире программы "60 минут".
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