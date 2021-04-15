Эфир от 15.04.2021 (19:00). Факты

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они касаются 32-х структур и физических лиц, которые, по мнению Белого дома, якобы были причастны к попыткам повлиять на выборы президента США в 2020 году. Убрать все, что унижает людей: президент РФ обозначил акцент госполитики в социальной сфере. Нужно избавляться от бессмысленных требований и забюрокраченных процедур и правил, призвал Путин на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Вакцина, сохраняющая человеческие жизни, вызывает приступы злобы, бешенства и ненависть. Это пресс-секретарь президента Чехии о "Спутнике V". Вокруг российской вакцины, по его мнению, нагнетается идеологическое сумасшествие.