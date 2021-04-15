15 апреля 2021 21:05

Эфир от 15.04.2021 (19:00). Факты

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они касаются 32-х структур и физических лиц, которые, по мнению Белого дома, якобы были причастны к попыткам повлиять на выборы президента США в 2020 году. Убрать все, что унижает людей: президент РФ обозначил акцент госполитики в социальной сфере. Нужно избавляться от бессмысленных требований и забюрокраченных процедур и правил, призвал Путин на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Вакцина, сохраняющая человеческие жизни, вызывает приступы злобы, бешенства и ненависть. Это пресс-секретарь президента Чехии о "Спутнике V". Вокруг российской вакцины, по его мнению, нагнетается идеологическое сумасшествие.
Владимир Путин факты вакцина АСИ/Агентство стратегических инициатив Джозеф Байден санкции Госсовет Спутник V
В Турции заговорили о полном закрытии границ. Факты
14 апреля 2021
22:39

В Турции заговорили о полном закрытии границ. Факты

Эфир от 14.04.2021. Факты
14 апреля 2021
22:00

Эфир от 14.04.2021. Факты

Эфир от 14.04.2021 (19:00). Факты
14 апреля 2021
20:36

Эфир от 14.04.2021 (19:00). Факты

В Сербии стартовал выпуск вакцины "Спутник V". Факты
14 апреля 2021
19:40

В Сербии стартовал выпуск вакцины "Спутник V". Факты

Путин наградил орденами Мужества пожарных, тушивших Невскую мануфактуру. Факты
14 апреля 2021
19:09

Путин наградил орденами Мужества пожарных, тушивших Невскую мануфактуру. Факты

Эфир от 13.04.2021 (22:00). Факты
13 апреля 2021
23:00

Эфир от 13.04.2021 (22:00). Факты

По-настоящему авторское кино: Данила Козловский о новом фильме "Чернобыль". Факты
13 апреля 2021
20:42

По-настоящему авторское кино: Данила Козловский о новом фильме "Чернобыль". Факты

Эфир от 13.04.2021 (19:00). Факты
13 апреля 2021
20:41

Эфир от 13.04.2021 (19:00). Факты

COVID-19 в Турции: рекордное число зараженных за сутки. Факты
13 апреля 2021
19:59

COVID-19 в Турции: рекордное число зараженных за сутки. Факты

Кремль уточнил детали беседы президентов. Факты
13 апреля 2021
19:22

Кремль уточнил детали беседы президентов. Факты